Infortunio Neuer, il portiere salta anche il ritorno contro l'Inter? Dalla Germania sono sicuri: decisione presa! Le ultime sull'estremo difensore tedescoManuel Neuer non ce la farà a recuperare dall'Infortunio e salterà anche Inter Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Ne sono convinti in Germania, dove la Bild parla così della situazione legata all'estremo difensore tedesco.Infortunio Neuer – «Ora, secondo le informazioni del BILD, una decisione è stata presa: Neuer non giocherà sicuramente a Milano! Domenica Neuer non ha svolto alcun allenamento individuale sul campo. Finora, durante la riabilitazione dopo la rigenerazione della fibra muscolare strappata, non è stato in grado di eseguire esercizi che prevedessero il volo o la spinta della gamba infortunata.

