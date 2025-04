A Bologna record negativo per furti in casa

L'aumento dei furti in appartamento continua a rappresentare un'emergenza nazionale, con un incremento significativo nel corso del 2024 rispetto all'anno precedente. Le grandi città sono le più colpite, con una media di circa 7 abitazioni su 1.000 che subiscono un'effrazione. A livello nazionale, si registra un furto in appartamento ogni tre minuti. La principale causa di questo aumento è attribuita alla generale situazione di crisi economica, mentre il 38% delle denunce per questi reati riguarda stranieri senza permesso di soggiorno. Un'indagine condotta da Confabitare nel corso del 2024 ha evidenziato l'entità del fenomeno e la necessità di azioni concrete per garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Secondo i dati raccolti nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2024, rispetto all'anno precedente, Bologna si colloca al vertice della classifica con un incremento del 29,2% dei furti in abitazione, seguita da Firenze +28,3% e Venezia +27,8%.

