Proseguono i lavori sulla tangenziale Nord chiusa per una notte entrata dello svincolo di Bollate e Novate

Proseguono i lavori sulla tangenziale Nord, che già dalle 21 di questa sera 14 aprile fino alle 5 di domani 15 aprile, resterà chiusa coon ripercussioni verso Monza, nel tratto compreso tra Cormano Bollate e Baranzate verso Rho per consentire i lavori di posa cavi.I lavori proseguiranno. Monzatoday.it - Proseguono i lavori sulla tangenziale Nord: chiusa per una notte l'entrata dello svincolo di Bollate e Novate Leggi su Monzatoday.it , che già dalle 21 di questa sera 14 aprile fino alle 5 di domani 15 aprile, resteràcoon ripercussioni verso Monza, nel tratto compreso tra Cormanoe Baranzate verso Rho per consentire idi posa cavi.Iproseguiranno.

I lavori proseguiranno poi dalle 21 di mercoledì 16 alle 5 di giovedì 17 aprile, per consentire le attività di ispezione nella galleria di Baranzate. Lo svincolo di Bollate Novate in entrata verso Rho ...

monzatoday.it comunica: Tangenziale Nord chiusa per lavori tra Cormano e Baranzate: disagi anche a Monza - Lo svincolo di Bollate Novate sarà contestualmente chiuso in entrata verso Rho e in uscita per chi proviene da Monza. Mentre invece, l'uscita dello svincolo di Baranzate per chi proviene da Monza è ...

msn.com riferisce: A8 MILANO-VARESE: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A52 TANGENZIALE NORD VERSO MONZA - A8 MILANO-VARESE: CHIUSA STANOTTE L'IMMISSIONE SULLA A52 TANGENZIALE NORD VERSO MONZARoma, 7 aprile 2025 - Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori ...