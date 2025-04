361magazine.com - Scommesse, Fagioli e le minacce: «Ti veniamo a prendere»

Un esattore ha minacciatoContinua a emergere materiale e news sul casoe su Nicolò. Corriere della Sera ha pubblicato delle chat con tale Nelly.Non si sa il suo vero nome ma è un esattore del calciatore cui deve un milione e mezzo di euro. Nelly non è ben predisposto e inizia a minacciarlo.Gli atti e la chat sono così al vaglio della squadra mobile e del Sisco di Torino.A maggio 2023 l’uomo scrive: «Hai rotto il ca..o. Tu credi che mi facciaper il culo da te».cerca di giustificarsi: «Ho fatto un errore più grande del mio stipendio annuale. ho chiesto una mano per darteli. Dato che è giusto così».L’esattore dice:«Quanto è vero, lo giuro sui miei bambini se mercoledì non ho i soldi vengo a Torino e ti faccio smettere di giocare. Ti levo pure la penna per firmà i contratti perché sei un cesso.