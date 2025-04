Pianoforte e fisarmonica per il concerto inaugurale della rassegna occo caporusso

della rassegna per giovani concertisti "Rocco caporusso", intitolata alla memoria del giovane musicista e compositore barese.L’evento inaugurale si terrà lunedì 14 aprile, alle 20,30, presso l'Auditorium della Casa del. Baritoday.it - Pianoforte e fisarmonica per il concerto inaugurale della rassegna "occo caporusso" Leggi su Baritoday.it Sarà un evento emozionante e ricco di talento ad aprire la seconda edizioneper giovani concertisti "R", intitolata alla memoria del giovane musicista e compositore barese.L’eventosi terrà lunedì 14 aprile, alle 20,30, presso l'AuditoriumCasa del.

Ne parlano su altre fonti Pianoforte e fisarmonica per il concerto inaugurale della rassegna "occo caporusso". I Concerti d’autunno del Conservatorio Venerdì 22 novembre ore 18,00 Sala Scarlatti. Trieste, la fisarmonica apre la stagione dei concerti al Conservatorio. Narnia Festival Spring apre con il concerto di primavera nella Cattedrale di Terni. Al via il 20 luglio il IV Festival del Capo di Leuca Rassegna Cameristica Internazionale: presentato oggi a Palazzo Adorno l’evento itinerante. Pescara Liberty festival 2024: il programma tra workshop e concerti.

Lo riporta altramantova.it: MantovaMusica 2025. Con Alexander Romanovsky, pianoforte, il concerto inaugurale. Venerdì 17 gennaio, ore 21.00 – Auditorium Monteverdi - La X edizione di MantovaMusica è ai nastri di partenza: venerdì 17 gennaio alle ore 21.00, presso l'Auditorium Montverdi, si terrà infatti il concerto inaugurale di questa ... Come già valeva per i 24 ...

Riporta today.it: Brahms - Concerto per pianoforte n.1 - È necessario attivare Javascript per poter visualizzare correttamente questa votazione. Concerto per pianoforte e orchestra n.1 op.15 in re minore (1859) dalla lunga e tormentata gestazione - ...