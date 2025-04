Il rene di maiale trapiantato in una donna dell’Alabama è stato rimosso dopo più di quattro mesi

rene di maiale dopo 130 giorni dal trapianto: la donna, Towana Looney, di 53 anni, è diventata la persona che per più tempo ha vissuto con un organo di maiale geneticamente modificato. Leggi su Fanpage.it Il rigetto ha spinto i medici del Langone Transplant Institute di New York ad asportare ildi130 giorni dal trapianto: la, Towana Looney, di 53 anni, è diventata la persona che per più tempo ha vissuto con un organo digeneticamente modificato.

