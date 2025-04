Le unghie corallo sono ancora un must have le inspo per nail art perfette

Le unghie corallo sono quel tocco di colore originale ma elegante che permette di salutare la primavera in maniera originale. Con un occhio sempre all'estate, grazie alle dovute personalizzazioni questa sfumatura di rosso è perfetta per le giornate che si allungano, e sono abbinate ai tramonti che ora, finalmente, arrivano più tardi. Come tutti i colori sono personalizzabili a seconda di esigenze e gusti personali: alcuni finish, come l'effetto glazed, sembrano intenzionati ad essere ancora in forte tendenza.Le unghie corallo sono il must have di questa primaveraMonocolore: un classico, elegante e soprattutto perfetto per unghie corte e lunghe. Da provare anche in versione opaca.French: colorato o in abbinamento a colori simili come pesca e rosso, su una lunghezza più importante può essere anche in fantasia.

