Rissa tra giovani in centro a Castiglion Fiorentino dura presa di posizione del Sindaco Agnelli

Arezzo, 14 aprile 2025 – Dura presa di posizione del Sindaco Mario Agnelli dopo i fatti violenti accaduti nella notte tra sabato e domenica scorsa in Piazzale Garibaldi, nel pieno centro di Castiglion Fiorentino. Giovani e giovanissimi hanno scatenato una rissa che, solo fortunatamente, non ha riportato conseguenze gravi. Tuttavia ciò che è accaduto non è tollerabile. Per questo il Sindaco si è attivato in prima persona dando mandato alla Polizia Municipale di approfondire le indagini affinché vengano accertate le responsabilità. Già da questa mattina, infatti, la Polizia Municipale, insieme ai Carabinieri, sta visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro storico. "Premetto che ai protagonisti di dette vicende andrebbe ricordato quante cose belle si possono fare in giovane età, voglio mettere in chiaro che non intendo derogare in alcun modo su comportamenti violenti di ogni genere tanto peggio se organizzati e perpetrati in gruppo", dichiara il Sindaco Agnelli.

