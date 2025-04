Agi.it - Un 14enne è scomparso da una settimana, in corso le ricerche in Trentino

AGI - Un ragazzino di 14 anni èda unadall'abitazione di Mori nelmeridionale dove viveva con i nonni. Da lunedì 7 aprile del giovane, che frequenta la scuola alberghiera, non si hanno più notizie. Denuncia di scomparsa La denuncia di scomparsa è stata presentata dalla famiglia ai carabinieri ma i nonni, attraverso il quotidiano l'Adige, hanno voluto lanciare un pubblico appello. "Torna a casa Kevin, non ti succederà nulla. Te lo assicuriamo: tu rimarrai sempre con noi. I nonni non mangiano e non dormono pensando solo a te: siamo pronti come sempre ad accoglierti. Fatti almeno sentire con una telefonata o un messaggio per sapere come stai, dove ti trovi e se hai bisogno di aiuto.", hanno detto i nonni al quotidiano. Localizzazione del cellulare Il telefono cellulare del ragazzino sarebbe stato localizzato in Veneto, nel Bresciano e in Emilia.