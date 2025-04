Rapina e violenza sessuale in manette due migranti ospitati da Biancalani

Biancalani Imolaoggi.it - Rapina e violenza sessuale: in manette due migranti ospitati da Biancalani Leggi su Imolaoggi.it Due rapine, a poche ore di distanza l'una dall'altra, sarebbero state messe a segno da due stranieri ospiti della comunità di don

Ne parlano su altre fonti Rapina e violenza sessuale: in manette due migranti della comunità di don Biancalani. Violenza sessuale di gruppo, rapina e lesioni personali: in manette 2 giovani. Milano, violenza su una ragazza. Carabinieri alla ricerca di 10 uomini. Ragazzino ferisce al volto una donna e la violenta, poi accoltella un uomo. PRESUNTA VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA SU UNA MINORE, 41ENNE FINISCE IN MANETTE. Rapina e violenza sessuale su due ragazzi, sei arresti. In carcere due frati.

Riporta msn.com: Rapina e violenza sessuale: in manette due migranti della comunità di don Biancalani - Nei giorni scorsi, due migranti ospiti della comunità di don Massimo Biancalani sono finiti in manette dopo esser stati accusati di aver rapinato tre giovanissimi minacciandoli con un coltello. Uno de ...

Secondo msn.com: Violenza sessuale di gruppo di minore gravità, rigidità della pena alla Consulta - Con gli inasprimenti stabiliti dal Codice rosso, irragionevole il divieto di tagliare la pena oltre i due terzi nei casi più “lievi” ...

informazione.it comunica: Derubata e stuprata in un casolare da due uomini: uno è in manette - Picchiata, rapinata e poi stuprata. Nella notte tra il 31 marzo e le prime ore del 1° aprile, una donna di origine marocchina è stata vittima di una drammatica aggressione cominciata nel Padovano e co ...