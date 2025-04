Il Borgo dei Borghi 2025 ecco qual è il borgo che rappresenterà il Lazio

Vignanello è un piccolo e affascinante borgo della Tuscia che negli ultimi tempi ha conquistato il cuore di molti turisti con la sua partecipazione al concorso nazionale "Il borgo dei Borghi 2024/2025", un'idea promossa dal programma televisivo "Kilimangiaro" su RaiTre. L'obiettivo è quello di eleggere il borgo più bello d'Italia, mettendo in competizione luoghi storici di tutto il Paese. Grazie al suo patrimonio culturale, le tradizioni ed un paesaggio mozzafiato, Vignanello è stato scelto come il borgo dei Borghi 2025 del Lazio.

Vignanello borgo dei Borghi 2025 del Lazio

Bellezza, fascino e suggestione, così Vignanello si è distinto rispetto agli altri Borghi del Lazio con i suoi scorci medievali e le tante testimonianze storiche. Tra i luoghi da visitare, immancabile è il Castello Ruspoli, residenza nobiliare che domina la cittadina.

Secondo funweek.it: Vignanello è il borgo dei borghi 2025 del Lazio: cosa vedere e fare nel paese della Tuscia - Vignanello è un piccolo e affascinante borgo della Tuscia che negli ultimi tempi ha conquistato il cuore di molti turisti con la sua partecipazione al concorso nazionale “Il Borgo dei Borghi 2024/2025 ...

Lo riporta torino.corriere.it: Borgo dei borghi 2025: da Alberto Cirio ai Righeira, tutti tifano per Agliè. Ecco come si vota - colline e sentieri per chi ama la natura è l'unico a rappresentare il Piemonte per il «Borgo dei borghi», il contest della Rai che, attraverso il voto dei telespettatori, determina una classifica dei ...

