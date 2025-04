Trevisani pronostica Non so quando ma l’Inter in una partita collasserà come a Firenze Non sono dei robot e col Bayern…

Trevisani ha detto la sua sul finale di stagione dell’Inter prevendo almeno un passo falsoIntervenuto dagli studi Mediaset nel corso dell’ultima puntata di Pressing, Riccardo Trevisani ha preso parola per analizzare quello che potrà essere il finale di stagione dell’Inter, pronosticando almeno un passo falso per la squadra di Simone Inzaghi per via dei troppi impegni tra campionato, Coppa Italia e Champions League.PAROLE – «Se l’Inter ripete la gara dell’andata, secondo me passa il turno. Anche perché dovrebbe perdere di due e giocando come all’andata non perde di due. Ma il Bayern ora ha assaggiato l’avversario e non viene certo battuto a San Siro, viene per passare il turno. E mi aspetto che cambi qualcosa, per esempio con Gnabry titolare. Internews24.com - Trevisani pronostica: «Non so quando ma l’Inter in una partita collasserà come a Firenze. Non sono dei robot e col Bayern…» Leggi su Internews24.com di RedazioneIl noto giornalista e telecronista Riccardoha detto la sua sul finale di stagione delprevendo almeno un passo falsoIntervenuto dagli studi Mediaset nel corso dell’ultima puntata di Pressing, Riccardoha preso parola per analizzare quello che potrà essere il finale di stagione delndo almeno un passo falso per la squadra di Simone Inzaghi per via dei troppi impegni tra campionato, Coppa Italia e Champions League.PAROLE – «Seripete la gara dell’andata, secondo me passa il turno. Anche perché dovrebbe perdere di due e giocandoall’andata non perde di due. Ma il Bayern ora ha assaggiato l’avversario e non viene certo battuto a San Siro, viene per passare il turno. E mi aspetto che cambi qualcosa, per esempio con Gnabry titolare.

