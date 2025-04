Quotidiano.net - Leopoldo Mastelloni e la difficoltà di sopravvivere con la pensione: “Non basta”

Roma, 14 aprile 2025 – Senza soldi, che nel corso di un’intervista al Giornale ha ammesso di vedere solo il buio di fronte a sé. L’attore ha raccontato l’indifferenza sociale, i pensieri sul suicidio e lecon la. Il difficile presente Le sue ultime apparizioni sono state in tv. “Mi usano come folklore. Questa cosa mi distrugge. Io prima facevo l’attore e l’autore, e la cosa mi ha sempre inorgoglito. Adesso è come se fossi un fantasma”, ha condiviso in sede di intervista, classe 1945. Riguardo allaha spiegato: “Prendo 1.200 euro al mese. Togli il quinto per i debiti, restano meno di 1.000 euro al mese. Ci devo pagare affitto e bollette: cosa avanza? Ho fatto richiesta per il sostegno della legge Bacchelli: respinta.