Pasquale Tridico, europarlamentare M5s, riapre un'antica sede del PCI

La Calabria è già in clima elettorale in ogni provincia per le amministrative. Parlamentari Nazionali, Europei, Sindaci uscenti e candidati Sindaco, consiglieri comunali, in piena attività per portare avanti il loro pensiero politico. Dalla segreteria politica del parlamentare europeo, il seguente comunicato:“Nel pomeriggio della scorsa domenica, nell’ex sezione locale del Partito comunista italiano, l’ha aperto a Scala Coeli (Cosenza), suo paese natio, la propriaterritoriale quale rappresentante del Gruppo The Left del Parlamento Ue e del Movimento Cinque Stelle. Con oltre un centinaio di presenti, all’iniziativa sono intervenuti il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, e alcuni esponenti M5S: il consigliere regionale della Calabria Davide Tavernise, l’ex parlamentare Elisa Scutellà e le deputate Vittoria Baldino e Anna Laura Orrico.