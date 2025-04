Borussia Dortmund Barcellona il pronostico di Champions League gialloneri per il riscatto GOL di rito

Champions League, che tra domani e mercoledì chiuderà il capitolo quarti di finale. Tra i match in programma martedì 15 aprile, ci sarà quello tra Borussia Dortmund e Barcellona, per un ritorno che sembra non avere molto da dire dopo il poker catalano di Montjuic.I padroni di casa si presenteranno a questo appuntamento con l’obiettivo di reagire dopo lo scottante punteggio dell’andata, che ha compromesso le possibilità di qualificazione. In campionato, nel big match contro il Bayern Monaco terminato sul 2-2, il Borussia Dortmund ha mostrato segni di reazione, che proverà a ribadire anche in campo europeo.Viaggia invece verso l’entrata nelle migliori quattro il Barcellona, la cui qualificazione è ad un passo. Sololaroma.it - Borussia Dortmund-Barcellona, il pronostico di Champions League: gialloneri per il riscatto, GOL di rito Leggi su Sololaroma.it Ad una settimana dalle sfide d’andata, torna immediatamente ad essere protagonista la, che tra domani e mercoledì chiuderà il capitolo quarti di finale. Tra i match in programma martedì 15 aprile, ci sarà quello tra, per unrno che sembra non avere molto da dire dopo il poker catalano di Montjuic.I padroni di casa si presenteranno a questo appuntamento con l’obiettivo di reagire dopo lo scottante punteggio dell’andata, che ha compromesso le possibilità di qualificazione. In campionato, nel big match contro il Bayern Monaco terminato sul 2-2, ilha mostrato segni di reazione, che proverà a ribadire anche in campo europeo.Viaggia invece verso l’entrata nelle migliori quattro il, la cui qualificazione è ad un passo.

