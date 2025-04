One UI 7 rollout globalmente sospeso per un grave bug

rollout globale di One UI 7, la nuova interfaccia basata su Android 15. La decisione arriva a seguito della segnalazione di un "grave bug" riscontrato sui Galaxy S24 coreani, come riportato dal leaker @UniverseIce. Il problema, inizialmente associato ai chipset Exynos 2400, ha coinvolto anche i modelli Snapdragon, portando alla sospensione delle OTA in tutti i Paesi, Italia inclusa. One UI 7.0 da oggi: lista dei dispositivi Samsung compatibili e le novità. One UI 7: il bug che ha bloccato l'aggiornamento. Il 10 aprile, Samsung aveva avviato il lancio esteso di One UI 7.0 per dispositivi non S25, ma nel giro di pochi giorni il rollout è stato interrotto bruscamente. Fonti interne e utenti dei forum coreani di Samsung (segnalati da Android Authority) hanno evidenziato crash ricorrenti e instabilità sui Galaxy S24 con Exynos 2400.

