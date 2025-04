Le nuove regole per le offerte a messa Il Dicastero per il Clero La Chiesa non è una dogana

Roma, 14 aprile 2025 – Cambiano le regole per le offerte a messa. Lo mette nero su bianco il Vaticano in un decreto emanato ieri dal Dicastero per il Clero con il via libera di Papa Francesco. "La Chiesa non è una dogana", si legge nel documento che entrerà in vigore il 20 aprile, la domenica di Pasqua. Si fissano alcuni paletti con l'obiettivo di eliminare "talune prassi che, abusivamente, si sono verificate in vari luoghi". Ad esempio, si vogliono evitare le situazioni in cui viene celebrata una messa con più "intenzioni particolari" (come può essere il suffragio dei defunto) senza che il fedele ne sia messo al corrente. Il Vaticano chiede alle parrocchie di cercare di non cumulare, per quanto possibile, più richieste in un'unica messa, ma di dedicare ad ogni intenzione una singola celebrazione.

