NJPW Jeff Cobb ai saluti risoluzione consensuale del contratto

Jeff Cobb, wrestler in forza alla NJPW. Il diretto interessato aveva commentato queste voci con post ironici sui social e la vittoria dei titoli di coppia a Sakura Genesis sembrava aver spento le varie indiscrezioni. Arrivano ora ulteriori aggiornamenti e anzi un vero e proprio cambiamento di scenario.Futuro in WWE?Tramite un comunicato sul proprio sito internet, la NJPW ha reso noto che Jeff Cobb ha concluso la sua collaborazione con la federazione nipponica. La Compagnia ha accolto la richiesta del wrestler risolvendo il contratto. Cobb attualmente detiene i titoli di coppia IWGP insieme a Callum Newman, titoli che ora sono stati resi vacanti. L'ultimo impegno del wrestler hawaiiano con la NJPW è previsto per il 19 aprile quando affronterà Hiroshi Tanahashi.

