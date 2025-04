Micaela Ramazzotti pazzerella con Edoardo Leo in 822030 notti con il mio ex8221

30 notti con il mio ex, nei cinema dal 17 aprile. Edoardo Leo è un uomo rigoroso e razionale, padre di un'adolescente, che si trova costretto a ospitare in casa per un mese la sua ex moglie, interpretata da Micaela Ramazzotti, appena uscita da un lungo percorso di recupero emotivo. Una donna che porta con sé forse troppa vita, che mette in subbuglio quella dell'ex marito. Micaela Ramazzotti: «Non bisogna avere paura delle nostre paure». «È una pazzerella attiva, è aperta al mondo, è sorridente, lei ha voglia di vivere», ha detto la Ramazzotti, «ha tanta vivacità, tanto colore.

