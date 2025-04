Confabitare Padova una realtà in continua evoluzione

Confabitare Padova si propone di diventare un nuovo punto di riferimento per i proprietari immobiliari Padovani, che supporta nella tutela e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Inoltre, Confabitare Padova è attivo e propositivo interlocutore ai tavoli di lavoro con le Istituzione; si è già fatta notare, infatti, nelle riunioni con i Comuni di Padova, Abano Terme, Selvazzano Dentro e prossimamente lo farà anche nei Comuni di Este e Monselice. Ilrestodelcarlino.it - Confabitare Padova, una realtà in continua evoluzione Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il 27 gennaio si è tenuta l'assemblea dell'Associazione per importanti cambiamenti al vertice: il Presidente Provinciale Avv. Emanuele Mazzaro ha con senso di responsabilità lasciato la carica per la difficoltà di far fronte agli impegni professionali e istituzionali. L'assemblea ha eletto due nuovi consiglieri: Gianni Bacco, professionista dell'immobiliare di grande esperienza e conoscenza della città e l'Avv. Giuseppina Galioto, esperta di diritto immobiliare, la quale è stata eletta a Presidente.si propone di diventare un nuovo punto di riferimento per i proprietari immobiliarini, che supporta nella tutela e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Inoltre,è attivo e propositivo interlocutore ai tavoli di lavoro con le Istituzione; si è già fatta notare, infatti, nelle riunioni con i Comuni di, Abano Terme, Selvazzano Dentro e prossimamente lo farà anche nei Comuni di Este e Monselice.

