Italia’s Got Talent su Disney in giuria Alessandro Cattelan con Lamborghini Maionchi e Matano

Disney+ annuncia che Alessandro Cattelan si unirà ai giudici della nuova edizione di Italia's Got Talent, il Talent show di successo prodotto da Fremantle Italia. Il conduttore siederà al tavolo insieme alla cantante Elettra Lamborghini, alla sua seconda edizione, e agli amatissimi veterani Mara Maionchi, Talent scout e volto televisivo, e l'attore e comico Frank Matano, alla ricerca dei migliori Talenti del nostro Paese. Aurora e Fru dei The Jackal torneranno alla conduzione portando ancora una volta sul palco di Italia's Got Talent la loro comicità e inconfondibile ironia. Sono in corso in questi giorni al Teatro Politeama di Catanzaro le registrazioni delle audizioni, dove gli aspiranti concorrenti cercheranno di conquistare il favore dei giudici per provare a ottenere l'agognato "Golden Buzzer".

