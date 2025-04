Pattinaggio Corsa Santa Maria Nuova su rotelle una realtà a tutta velocità

Santa Maria Nuova, 14 aprile 2025 – Una piccola ma grande realtà del territorio che va velocissima a tutta sprint. Stiamo parlando del Gruppo Sportivo Pattinaggio di Santa Maria Nuova. Una realtà in pista nel panorama locale marchigiano da ben oltre 50 anni, ma con ancora tanta voglia di diventare grande. Recentemente distintosi ai Campionati Regionali su strada a Fabriano, facciamo il punto della situazione circa gli sviluppi e prospettive future di questa bella realtà nata nel piccolo borgo dell'entroterra della Vallesina. Da oltre 50 anni fa incetta di campioni, trofei e ospita eventi di caratura internazionale. L'allenatrice Elena Ciavattini: "tramettiamo entusiasmo e voglia di fare in un clima sereno e sempre gioioso per atleti di tutte le età. La sfida più grande? Tramettere ai più giovani il concetto di costanza". Il parere del presidente Roberto Paciarotti

