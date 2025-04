L’innovazione targata Italfimet in mostra alla Istanbul Jewelry Show

Italfimet di Monte San Savino. L’azienda, che si occupa di produzione di impianti e processi galvanici, sarà da mercoledì 16 a sabato 19 aprile alla Istanbul Jewelry Show dove verrà rinnovato uno dei più importanti eventi mondiali dedicati al mondo dell’oro e del. Arezzonotizie.it - L’innovazione targata Italfimet in mostra alla Istanbul Jewelry Show Leggi su Arezzonotizie.it Trasferta in Turchia per ladi Monte San Savino. L’azienda, che si occupa di produzione di impianti e processi galvanici, sarà da mercoledì 16 a sabato 19 apriledove verrà rinnovato uno dei più importanti eventi mondiali dedicati al mondo dell’oro e del.

Ne parlano su altre fonti L’innovazione targata Italfimet in mostra alla Istanbul Jewelry Show. Notizie di cronaca dalla Toscana e dall'Umbria.

Segnala msn.com: L’innovazione targata Italfimet in mostra alla Istanbul Jewelry Show - Arezzo, 14 aprile 2025 – Trasferta in Turchia per la Italfimet di Monte San Savino. L’azienda, punto di riferimento internazionale per la produzione di impianti e processi galvanici, sarà protagonista ...