Il capo del Aiea Rafael Grossi in visita a Teheran per colloqui sul energia atomica

capo dell'Aiea Rafael Grossi sarà a Teheran mercoledì. Lo afferma il vice ministro degli Esteri iraniano per gli Affari Legali e Internazionali, Kazem Gharibabadi, aggiungendo che incontrerà il ministro degli Esteri Abbas Araghchi e il capo dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran, Mohammad Eslami. La visita si svolgerà nel quadro della prosecuzione della cooperazione e dell'interazione tra le due parti, ha aggiunto, citato da Irna. Quotidiano.net - Il capo dell'Aiea Rafael Grossi in visita a Teheran per colloqui sull'energia atomica Leggi su Quotidiano.net Ilsarà amercoledì. Lo afferma il vice ministro degli Esteri iraniano per gli Affari Legali e Internazionali, Kazem Gharibabadi, aggiungendo che incontrerà il ministro degli Esteri Abbas Araghchi e il'Organizzazione per l''Iran, Mohammad Eslami. Lasi svolgerà nel quadroa prosecuzionea cooperazione e'interazione tra le due parti, ha aggiunto, citato da Irna.

Ne parlano su altre fonti Il capo dell'Aiea Rafael Grossi in visita a Teheran per colloqui sull'energia atomica. Mo, incontro tra Grossi (Aiea) e il ministro degli Esteri iraniano. Il direttore dell'Aiea Grossi lancia l'allarme per la sicurezza nucleare in Ucraina e Russia. Grossi (Aiea): vedo un desiderio dell’Iran di raggiungere un accordo sul nucleare. Il direttore dell’AIEA Rafael Grossi in visita in Svizzera. Grossi (Aiea) in Iran: raggiungere risultati concreti sul nucleare.

Segnala ansa.it: Iran, il capo dell'Aiea visiterà Teheran mercoledì - Il capo dell'Aiea Rafael Grossi sarà a Teheran mercoledì. Lo afferma il vice ministro degli Esteri iraniano per gli Affari Legali e Internazionali, Kazem Gharibabadi, aggiungendo che incontrerà il ...

Come scrive msn.com: Iran, 'discussioni molto importanti con il capo dell'Aiea' - "ha avuto colloqui molto importanti" con il direttore dell'Agenzia internazionale per l'Energia atomica (Aiea) Rafael Grossi che si trova in visita a Teheran. Lo ha affermato il portavoce del ...

Riporta gauchonews.it: Rafael Grossi, l’argentino direttore dell’Aiea punta alla carica di Segretario generale dell’Onu - Rafael Grossi punta alla carica di Segretario generale dell’Onu. Il diplomatico argentino, direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), ha rivelato di considerare ...