Vivere con un animale fa bene come guadagnare 80 900 euro in più lo dice la scienza

benessere dato dagli animali domestici: Vivere con cani o gatti equivale, in termini di soddisfazione, a guadagnare fino a 70 mila sterline l’anno, pari a circa 80.900 euro. Un risultato simile all'impatto del matrimonio e degli altri legami affettivi. Il benessere di questa relazione tocca sia la sfera emotiva che quella della salute fisica. Leggi su Fanpage.it Uno studio dell'Università del Kent ha quantificato ilssere dato dagli animali domestici:con cani o gatti equivale, in termini di soddisfazione, afino a 70 mila sterline l’anno, pari a circa 80.900. Un risultato simile all'impatto del matrimonio e degli altri legami affettivi. Ilssere di questa relazione tocca sia la sfera emotiva che quella della salute fisica.

Ne parlano su altre fonti Vivere con un animale fa bene come guadagnare 80.900 euro in più: lo dice la scienza. “Vivere con un cane o un gatto fa star bene come sposarsi o guadagnare 80 mila euro in più all’anno”. Meno stress e ansia, più difese immunitarie: perché vivere con un animale domestico fa bene alla salute. Vivere in fattoria e con gli animali aiuta i bambini a essere più forti. «Gli animali domestici allungano la vita: lo dice la scienza». Parola di Alberto Angela. Cani, gatti e conigli sono come farmaci per gli anziani: vivere con un animale fa bene, ecco perché.

Come scrive fanpage.it: Vivere con un animale fa bene come guadagnare 80.900 euro in più: lo dice la scienza - Uno studio dell'Università del Kent ha quantificato il benessere dato dagli animali domestici: vivere con cani o gatti equivale, in termini di soddisfazione ...

Lo riporta altovicentinonline.it: Vivere con un animale fa bene al cervello. Lo studio - Il cane fa bene al cervello, e anche il gatto ... la depressione/ansia e lo stress cronico. E vivere con gli animali pare in effetti la risposta giusta per scongiurare almeno in parte questi rischi: ...

Secondo msn.com: Vivere con un cane fa bene sia ai bambini che agli anziani. Ecco perché - Non sono credenze: lo dice la scienza… Per i bambini e gli anziani vivere con un cane fa bene. Lo affermano gli ... se ben educato e gestito, un animale in famiglia fa crescere meglio i bambini.