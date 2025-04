Kina annuncia l’EP Wish I Could Go Back fuori il 25 aprile con la focus track I Don’t Know

Kina torna in scena con un nuovo progetto discografico che racconta l’essenza del bedroom pop: l’EP “Wish I Could Go Back” uscirà venerdì 25 aprile 2025 su tutte le piattaforme digitali, anticipato dai singoli “Tonight” (feat. Autrioly) e “Best of Me”. Al centro della release c’è la focus track “I Don’t Know”, in collaborazione con yaeow.Kina- Wish I Could Go Back (Cover)IndiceWish I Could Go Back di Kina: Viaggio musicale tra malinconia, amore e lo-fi poptracklist completa di “Wish I Could Go Back”Kina: dal primo miliardo di stream alla firma con Columbia RecordsUn artista da recordWish I Could Go Back di Kina: Viaggio musicale tra malinconia, amore e lo-fi popl’EP “Wish I Could Go Back” è una raccolta di emozioni e fragilità universali. Kina lo racconta così:“Abbiamo creato questo progetto per esplorare i momenti più dolorosi dell’amore, ma anche i sentimenti comuni a ogni età. .com - Kina annuncia l’EP “Wish I Could Go Back”: fuori il 25 aprile con la focus track “I Don’t Know” Leggi su .com torna in scena con un nuovo progetto discografico che racconta l’essenza del bedroom pop:Go” uscirà venerdì 252025 su tutte le piattaforme digitali, anticipato dai singoli “Tonight” (feat. Autrioly) e “Best of Me”. Al centro della release c’è la“I”, in collaborazione con yaeow.Go(Cover)IndiceGodi: Viaggio musicale tra malinconia, amore e lo-fi poplist completa di “Go: dal primo miliardo di stream alla firma con Columbia RecordsUn artista da recordGodi: Viaggio musicale tra malinconia, amore e lo-fi popGo” è una raccolta di emozioni e fragilità universali.lo racconta così:“Abbiamo creato questo progetto per esplorare i momenti più dolorosi dell’amore, ma anche i sentimenti comuni a ogni età.

Ne parlano su altre fonti Kina annuncia il nuovo EP “Wish I Could Go Back” in uscita il 25 aprile.

Si apprende da megamodo.com: Kina annuncia il nuovo EP “Wish I Could Go Back” in uscita il 25 aprile - Dopo aver anticipato l’uscita con i singoli di successo “Tonight” feat. Autrioly e “Best Of Me”, il producer italiano Kina è pronto a rilasciare il suo nuovo EP, “Wish I Could Go Back”, disponibile su ...