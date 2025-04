Alcaraz Musetti lo spagnolo vince la finale del Masters 1000 di Montecarlo in tre set

Alcaraz trionfa nella finale del Masters 1000 di Montecarlo 2025 battendo Lorenzo Musetti in tre set con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-0. Il giovane spagnolo, dopo un primo set complicato, rimonta con autorità, chiudendo il match in un'ora e 47 minuti e conquistando il suo diciottesimo titolo in carriera. Per Musetti si spegne il sogno di vincere il suo primo Masters, ma resta la soddisfazione di una settimana da protagonista assoluto nel Principato.IndiceMusetti-Alcaraz, finale Montecarlo 2025: la cronaca del matchRanking ATP: Alcaraz n.2 del mondo, Musetti vicino alla Top 10Musetti dopo la finale: "Spero di prendermi la rivincita"Musetti-Alcaraz, finale Montecarlo 2025: la cronaca del matchIl match è iniziato nel migliore dei modi per Musetti: dopo un primo break subito, il tennista azzurro ha reagito con determinazione, chiudendo il primo set 6-3, aiutato da ottime percentuali al servizio e pochi errori gratuiti.

