Ilrestodelcarlino.it - “Casa su Misura” a Padova per la Tavola Rotonda sull’Abitare sostenibile

Il presidente nazionale di Confabitare, Alberto Zanni, il 15 febbraio 2025 ha partecipato aalla fiera “su”, la fiera dedicata al mondo dell’abitare e dell’arredamento. Durante l’evento, ha preso parte a unaorganizzata da Gianni Bacco di Confabitare, e ha affrontato il tema del ruolo delle associazioni nell’informare i proprietari immobiliari sulle nuove tendenze per unapiùe un ambiente più sicuro, con particolare attenzione alla bioedilizia e all’uso dei materiali naturali. Al centro del dibattito il valore dell’equilibrio abitativo, un connubio tra natura, innovazione, valorizzazione immobiliare e turismo, per unache non è solo uno spazio, ma un’esperienza di vita. Importante quindi la scelta dei materiali unita all’innovazione tecnologica, al rispetto dell’ecosistema, non solo per costruire il nuovo, ma anche per rigenerare il patrimonio esistente.