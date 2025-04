Una nuova barriera anti rifiuti sul fiume Aniene

nuova barriera sul fiume Aniene per la raccolta del materiale galleggiante, alla presenza dell'Assessore regionale Fabrizio Ghera. Un intervento che mira a contrastare l'inquinamento fluviale e, di conseguenza, quello marino.Le dichiarazioni di Piergiorgio Benvenuti"Esprimiamo il massimo apprezzamento per le opere di riqualificazione messe in campo dalla Regione Lazio nella golena del Tevere e dei suoi affluenti", afferma Piergiorgio Benvenuti, presidente di Ecoitaliasolidale. "Eliminare insediamenti abusivi, riqualificare le aree e realizzare infrastrutture come queste barriere rappresenta un passo fondamentale verso una vera tutela ambientale."Benvenuti sottolinea l'impegno costante di Ecoitaliasolidale per la riqualificazione del Tevere e dell'Aniene, e l'importanza della proposta di creare un Parco del Tevere.

