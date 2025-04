Ragazzo di 14 anni scomparso da una settimana l8217appello dei nonni 8220Kevin torna a casa8221

Ragazzo di 14 anni si è allontanato dall'abitazione di Mori, in provincia di Trento, dove abitava con i nonni e da una settimana non si hanno più sue notizie. La famiglia ha presentato denuncia di scomparsa ai Carabinieri che si sono attivati per rintracciare il 14enne. L'appello dei nonni: "torna a casa, facci sapere che stai bene". Leggi su Fanpage.it Lunedì 7 aprile undi 14si è allontanato dall'abitazione di Mori, in provincia di Trento, dove abitava con ie da unanon si hanno più sue notizie. La famiglia ha presentato denuncia di scomparsa ai Carabinieri che si sono attivati per rintracciare il 14enne. L'appello dei: "a casa, facci sapere che stai bene".

