Le vite degli italiani Partito nazionale fascista e controllo sociale in Friuli

Partito nazionale fascista (Pnf) in Friuli quale strumento di controllo capillare sulle vite degli italiani, dell’attività lavorativa così come della vita quotidiana e del tempo libero. Oltre a identificare gli avversari, controllare ogni forma di dissenso ed. Pordenonetoday.it - Le vite degli italiani. Partito nazionale fascista e controllo sociale in Friuli Leggi su Pordenonetoday.it La mostra ricostruisce l’attività del(Pnf) inquale strumento dicapillare sulle, dell’attività lavorativa così come della vita quotidiana e del tempo libero. Oltre a identificare gli avversari, controllare ogni forma di dissenso ed.

Ne parlano su altre fonti Le vite degli italiani: Partito nazionale fascista e controllo sociale in Friuli, una mostra. Sabato 1 giugno inaugurazione della mostra "Le vite degli italiani. Partito nazionale fascista e controllo sociale in Friuli". Patria e Libertà - Vite di donne e uomini antifascisti | Rai Radio 3. Udine, inaugurata una mostra sul fascismo e il controllo sociale. Mostra: "Le vite degli italiani. Partito nazionale fascista e controllo sociale in Friuli". Il figlio di Giorgio Perlasca, lo «Schindler italiano»: «Ha salvato 5mila ebrei, lo abbiamo scoperto 44 anni dopo. Di loro conservo una tazzina da caffè».

