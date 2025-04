Zanni Adottiamo via Lame per tre anni per combattere il vandalismo grafico

In Palazzo d'Accursio, il 12 febbraio, l'assessore Simone Borsari, il presidente del Quartiere Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani e il presidente di Confabitare Alberto Zanni hanno firmato il patto di collaborazione tra Comune e Confabitare per realizzare il progetto No Tag contro il vandalismo grafico. Confabitare adotta per tre anni via Lame e si impegna a rimuovere i graffiti sugli edifici, provvedendo alla rimozione vera e propria di seguito al monitoraggio della zona. Oltre all'iniziativa su via Lame, l'accordo firmato oggi rinnova il protocollo già sottoscritto nel giugno 2022, con cui il Comune di Bologna e Confabitare hanno avviato una collaborazione strutturata per contrastare il fenomeno del vandalismo grafico su tutta la città. Il progetto si basa sul principio di amministrazione condivisa, che promuove la collaborazione tra istituzioni, cittadini e associazioni.

