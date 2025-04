Il 25 aprile alla Reggia di Caserta accesso con biglietto gratuito

aprile, in occasione dell’anniversario della Liberazione d’Italia, la Reggia di Caserta apre al pubblico con biglietto gratuito. Aperti gli Appartamenti reali e il Parco reale. Chiusi le Sale Vanvitelli e la Sala Amelio, il Teatro di Corte, la Gran Galleria e il Giardino Inglese. Per agevolare le procedure di ritiro dei biglietti e ridurre la fila in piazza Carlo di Borbone, una quota dei biglietti è destinata alla distribuzione online sulla piattaforma TicketOne, da giovedì 17 aprile, fino a esaurimento. Il numero massimo che ciascun account può ritirare è pari a 5 (misura antibagarinaggio). Un’altra quota dei biglietti sarà disponibile in sede, presso la biglietteria in piazza Carlo di Borbone, a partire dalle 8.30 del 25 aprile, fino al termine della disponibilità. Anteprima24.it - Il 25 aprile alla Reggia di Caserta accesso con biglietto gratuito Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiVenerdì 25, in occasione dell’anniversario della Liberazione d’Italia, ladiapre al pubblico con. Aperti gli Appartamenti reali e il Parco reale. Chiusi le Sale Vanvitelli e la Sala Amelio, il Teatro di Corte, la Gran Galleria e il Giardino Inglese. Per agevolare le procedure di ritiro dei biglietti e ridurre la fila in piazza Carlo di Borbone, una quota dei biglietti è destinatadistribuzione online sulla piattaforma TicketOne, da giovedì 17, fino a esaurimento. Il numero massimo che ciascun account può ritirare è pari a 5 (misura antibagarinaggio). Un’altra quota dei biglietti sarà disponibile in sede, presso la biglietteria in piazza Carlo di Borbone, a partire dalle 8.30 del 25, fino al termine della disponibilità.

