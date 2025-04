San Raffaele contro Regione e Asl il Tar di Lecce ricorso improcedibile

Lecce ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il contenzioso sollevato dalla Fondazione San Raffaele contro la Regione Puglia e la Asl di Brindisi per l'attuazione della legge regionale di. Brindisireport.it - San Raffaele contro Regione e Asl, il Tar di Lecce: ricorso improcedibile Leggi su Brindisireport.it CEGLIE MESSAPICA - Con sentenza pubblicata oggi, lunedì 14 aprile 2025, il Tar diha dichiaratoper sopravvenuta carenza di interesse il contenzioso sollevato dalla Fondazione SanlaPuglia e la Asl di Brindisi per l'attuazione della legge regionale di.

