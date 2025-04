.com - Jesi / Fioretto, Evan Felici e Jacopo Belfiore oro al Grand Prix Kinder a Rovigo

I due atleti del club schermaprotagonisti nella tappa veneta dello “Joy of moving”. Ottimi risultati anche per altri fiorettisti, 14 aprile 2025 – Erano più di 700 gli atleti in pedana a, nella due giorni di gare dedicata alin occasione della tappa delJoy of Moving.CATEGORIA RAGAZZISplendida vittoria dinella categoria Ragazzi. 32° e 56° rispettivamente Lorenzo Chiaramonti e Leonardo Grossi del Club Scherma; 81° Simone Chiucchi del Club Scherma FabrianoCATEGORIA BAMBINE2° e 3° gradino del podio per Maria Elena Li Bergolis ed Emilia Caprari del Club SchermaCATEGORIA RAGAZZE6° piazzamento per Melita Governatori del Club Scherma. 34° Alessia Greganti e 60° Emily Riciotti del Club Scherma FabrianoCATEGORIA MASCHIETTI42° Joele Ricciotti del Club Scherma Fabriano; 63° Carlo Gabrielli del Club SchermaCATEGORIA GIOVANISSIMIissima vittoria didel Club Schermae 12° Diego StacchiottiCATEGORIA GIOVANISSIME3° posto per Emma Ciarimboli, del Club Scherma