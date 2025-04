Assegno non pagato quali rischi comporta E come farsi pagare il dovuto

Nonostante la digitalizzazione finanziaria abbia ridimensionato il loro uso, gli assegni sono ancora diffusi soprattutto nei rapporti tra privati e nelle transazioni commerciali tra piccole imprese. Le Camere di Commercio nel primo trimestre del 2025 hanno registrato un sensibile aumento dei protesti, i dati mostrano un'impennata di oltre il 12% rispetto allo stesso periodo del 2024, con picchi più marcati in alcune regioni del Centro-Sud, dove il tessuto economico risulta più vulnerabile. Pertanto, il rischio connesso alla possibilità di ricevere un Assegno scoperto è tutt'altro che marginale, e può tradursi in gravi conseguenze economico-legali per il beneficiario. Quali rischi comporta l'accettazione di un Assegno scoperto? Accettare un Assegno scoperto comporta come primo rischio quello di non incassare quanto dovuto.

