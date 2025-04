Laprimapagina.it - Confindustria Crotone ha aderito al progetto MIRAI (insieme creiamo il futuro)

Grazie al Protocollo sottoscritto dalla Regione Calabria e da Unindustria Calabria,ha affiancato il Centro per l’Impiego nella animazione di incontri con gli studenti delle Scuole superiori del territorio nell’ambito delil, promosso dal Dipartimento Lavoro della Regione Calabria. Proseguendo il percorso avviato lo scorso anno, ilpunta alla creazione di una consolidata rete di attori che, lavorando sinergicamente, ognuno mettendo in campo le proprie competenze, possano accompagnare i giovani verso l’inserimento lavorativo”, così Mario Spanò, Presidente di, ha introdotto l’incontro con gli studenti svoltosi presso il Polo tecnologico Donegani- Ciliberto di. In apertura dei lavori la Dirigente scolastica, Laura Laurendi, ha evidenziato la necessità di rafforzare sempre di più il rapporto sinergico tra famiglia, scuole e imprese per formare competenze e generare percorsi di collaborazione virtuosi con le aziende del territorio, con l’intento di rallentare il fenomeno della emigrazione giovanile.