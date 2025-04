Linkiesta.it - Per Vargas Llosa la libertà economica era una battaglia culturale prima che politica

Le convinzioni più profonde di ciascuno di noi prendono forma nei primi anni di vita. Gli anni a venire servono, se va bene, a metterle in bella copia. Vale anche per Mario, morto domenica 13 aprile a Lima, nel suo Perù. Il padre e la madre si erano lasciati poco dopo la sua nascita. Cresciuto con la famiglia materna, al ritorno del padre i due non si presero. Il genitore lo spedì in un collegio militare, esperienza dalla quale venne il suo primo grande romanzo, “La città e i cani”.Dallo scontro col padre derivò un’antipatia viscerale diper ogni paternalismo e, dunque, per il potere politico, che inevitabilmente mira a sostituirsi ai nostri genitori. Al tema del potere ha dedicato alcuni dei suoi romanzi più importanti. Dopo una stagione in cui, come tutti gli intellettuali della sua generazione, aveva flirtato con un marxismo di maniera,divenne liberale: impressionato dall’intolleranza del regime cubano ma anche dal miracolo economico innescato dalla signora Margaret Thatcher, che sperimentò inpersona, quando viveva in Inghilterra.