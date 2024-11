Superguidatv.it - Un Posto al Sole anticipazioni, trame puntate dall’11 al 15 novembre: Nunzio affronta Diana, Fusco fa mobbing su Rossella

Nuovi emozionanti episodi attendono i fans di Unal. La soap di Rai Tre promette di regalarci tanti colpi di scena nelleinedite in ondaal 15. Riflettori puntati su, che non potrà fare a meno di parlare sinceramente conspezzandole il cuore, e su Ross, costretta adre le molestie del primario in ospedale. Curiosi di sapere cosa accadrà?Upas al 15deludeSono passati ormai diversi mesi dalla fuga dall’altare di, e dal preciso momento in cui la dottoressa Graziani ha fatto dietrofront nell’unione con Fabrizio molti fans Upas attendevano con trepidazione la sua love story con. Quel momento sembra essere arrivato e – dopo un attimo di travolgente passione – la dottoressa e lo chef hanno capito di non poter più vivere separati.