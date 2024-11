Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 11-11-2024 ore 18:10

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno ancora il conflitto in un un’apertura rivelazione shock quella delle intelligenze russa che se si rivelasse Vera potrebbe incrinare pesantemente rapporti tra Ucraina e Stati Uniti Washington starebbe lavorando per sostituire il presidente elenchi ritenuto essere estremamente arrogante per le sue richieste l’approccio la guerra in corso il dipartimento di Stato non vorrebbe però un’imposizione dall’alto mentre sta spingendo per organizzare le elezioni presidenziali per il prossimo anno ti stai Ascolta primavera ma sono state posticipate a data da definire per via del conflitto in pressioni diverse quelle date dal consigliere per la sicurezza nazionale americana Jack Sullivan il quale ha spiegato che nell’incontro di mercoledì alla Casa Bianca Lucente Joe biden è tenterà di far comprendere la successione l’importanza di non abbandonare chi a farsi stessa per evitare ulteriori instabilità Europa Intanto una giornata di massima allerta in tutta la caccia russi si sono alzati questa mattina il volo potrebbero colpire in qualsiasi parte del paese questo dopo un’altra notte direi di lanciarmi dal Cremlino su nikolajsen Sapori già che hanno causato Rispettivamente 5 morti un ferito è morto e 20 feriti nel Medio Oriente Israele espanderà l’operazione di terra nel sud del Libano ha risuonato il Capo di Stato Maggiore della IDF mentre si rincorrono le voci di una possibile tregua e la fine delle manovre militari in Libano con le diplomazie lavoro su più fronti da Mosca a Washington il Capo di Stato Maggiore ha dato l’ok piani per il comando nord di allargare le offensive delle truppe italiane non le aree nel sud del paese dei Cedri Intanto ne sono stati lanciati attacchi dello Yemen e Dalida ghiribelli che vieni ti chiudi Hanno dimenticato il lancio di un missile balistico fanno discutere i post scritti dal figlio del premier israeliano Netanyahu rilanciati oggi dal tennis di Israele in cui a cui si vuole rovesciare il governo del padre proprio oggi legali del premier hanno presentato una richiesta la corte Distrettuale di Gerusalemme di ritardare di due mesi e mezzo la sua dizione del processo per corruzione Apri mando che a causa di una sera incidente di sicurezza l’assistito non ha potuto preparare la testimonianza dipartimenti ebraici torniamo in Italia sulla manovra del governo al computer un cambio di Passo rispetto all’approccio che troppe volte abbiamo visto in passato quando si ha preferito a tutte le misure più utile raccogliere il consenso nell’immediato che a gettare le basi per una crescita duratura così la premier Giorgia Meloni durante l’incontro sulla manovra con le sigle sindacali a Palazzo Chigi la manovra di bilancio è in continuità con le scelte che il governo ha fatto quelle due precedenti leggi finanziarie ha proseguito abbiamo concentrato le risorse su alcune proprietà fondamentali con una visione di medio e lungo periodo tremendo incontri in ordine e concentrandoci su una prospettiva di crescita del sistema Italia pure il contesto internazionale tutt’altro che facile nel quale operiamo chiudere la cronaca ergastolo con isolamento per 18 mesi e la richiesta della procura di Milano per Alessandro impagnatiello termine della requisitoria l’udienza del processo che vede il pentolone imputato per l’omicidio di Giulia Tramontano la fidanzata incinta del loro figlia uccisa con 37 coltellate nell’appartamento in cui vivevano nel Milanese Scusa contestato anche l’aggravante della premeditazione del Dolo diverto del occultamento di cadavere della crudeltà 11 coltellate nelle zone in Italy per futili motivi e del rapporto di parentela era l’ultima notizia di seguito le news tornano la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa