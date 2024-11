Thesocialpost.it - Ucraina, i Russi continuano ad avanzare. Zelensky: “Non avvertiti della telefonata fra Trump e Putin”

Ormai è chiaro,ha lanciato il “grande attacco” sull’nel tentativo di acquisire una posizione di maggior forza in vista dei probabili negoziati di pace. Mentre il leader del Cremlino esi sono parlati stamattina, con gli Usa che insistono per mettere fine al conflitto il più in fretta possibile, l’esercito russo avanza sul campo. I combattimentia intensificarsi, con un’escalation di attacchi aerei e la prosecuzione dell’avanzata delle forze russe nel Donbass. Le autorità ucraine hanno emesso nuovi avvisi di raid aerei su gran parte del Paese, mentre l’aeronautica militare di Kiev ha confermato il decollo di bombardieri, sottolineando il pericolo imminente di ulteriori attacchi missilistici.Iconquistano la città di MakarovkaSecondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Tass, le truppe di Mosca hanno preso il controllo del villaggio di Makarovka, nella regione di Donetsk.