Calciomercato.it - Tegola Juventus, infortunio UFFICIALE: c’è la lesione

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Non arrivano notizie positive per ladopo gli ultimi esami effettuati. Ecco le condizioni del giovane calciatore di Thiago Motta: l’annuncioLaè reduce dalla buona vittoria nel derby contro il Torino per 2-0. Un successo, che unito al pari tra Inter e Napoli, ha permesso ai bianconeri di tornare molto vicini alla vetta della classifica.: c’è la(LaPresse) – Calciomercato.itVlahovic e compagni restano quindi tra i candidati alla lotta scudetto ed arrivano alla sosta sesti ma con soli due punti di ritardo dalla capolista. Si respira quindi un ritrovato ottimismo per i bianconeri che però perdono proprio a margine della sosta per le nazionali un giovane talento che stava provando timidamente a farsi largo alla corte di Thiago Motta.