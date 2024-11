Quotidiano.net - Technogym licenzia delegato sindacale, crisi con la Cgil

nei rapporti sindacali frae Fiom-. L'azienda cesenate, colosso mondiale nelle macchine e attrezzature fitness, hato un dipendente anche rappresentante nella Rsu della Fiom con riferimento ai temi della sicurezza e salute. L'operaio, ormai vicino alla pensione, con circa 30 anni di servizio all'interno dell'azienda e da circa un decennio rappresentante, il più votato nell'ultime elezioni aziendali, avrebbe ricevuto sei lettere di contestazione disciplinare, di cui quattro nelle ultime settimane. Lo scorso 31 ottobre l'epilogo con la lettera dimento, atto successivamente confermato il 7 novembre durante la procedura di conciliazione nella sede di Confindustria. Per il sindacato, che non ha rilasciato il nulla osta almento, si tratterebbe di un atto persecutorio da mettere in relazione alla sua attività nella Rsu.