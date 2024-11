Ilfattoquotidiano.it - Stellantis richiude Mirafiori a dicembre e voci su un inizio difficile di 2025. Ammortizzatori sociali in scadenza: sindacati chiamano l’azienda

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Tutti a casa dal 30 novembre, arrivederci al 7 gennaio. O forse anche un po’ più in là: c’è addirittura chi dice che se ne riparlerà almeno a febbraio. Speculazioni? Chissà. È certo però che la previsione fornita dalla Fiom-Cgil a Ilfattoquotidiano.it a fine settembre si sta trasformando in realtà: la fabbrica dilavorerà pochissimo fino al termine dell’anno. Secondosempre più insistenti lo stabilimento torinese dichiuderà i battenti a fine mese per riaprire il giorno seguente all’Epifania. La serrata quindi riguarderebbe tutto, quando il cronoprogramma delle ferie avrebbe previsto lo stop alla produzione dal 19.Ci sarebbero quindi venti giorni di anticipo, con il contorno di ulteriori. La vicenda è sempre la stessa: pochi ordini per la 500 elettrica e quindi linee vuote.