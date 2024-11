Sono 14 gli interisti convocati in nazionale | ecco l’elenco

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

Dopo il pareggio a San Siro contro il Napoli, il campionato si ferma per la terza sosta della stagione a causa degli impegni delle Nazionali. Tra una sosta e l’altra, la squadra di Inzaghi ha disputato sette partite (contro Roma, Young Boys, Juventus, Empoli, Venezia, Arsenal e Napoli), ottenendo cinque vittorie e due pareggi: due successi su due in UEFA Champions League e 11 punti conquistati in campionato.Idell’Inter per le nazionali15 i giocatori dell’Interdalle rispettive nazionali per partecipare a gare di Nations League, Concacaf Nations League e qualificazioni mondiali. Tra i nerazzurri impegnati in Europa e nel resto del mondo ci: Bastoni, Barella, Dimarco, Frattesi (Italia); Lautaro Martinez (Argentina); Dumfries, De Vrij (Olanda); Asllani (Albania); Thuram, Pavard (Francia); Zielinski (Polonia); Calhanoglu (Turchia); Taremi (Iran); Arnautovic (Austria) e Buchanan (Canada).