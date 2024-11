Ilgiorno.it - Se a bordo dei treni anche chiedere il biglietto diventa un rischio: “Gli aggressori? Spesso rilasciati subito e con conseguenze minime”

Milano, 11 novembre 2024 –di mostrare il, domandare di togliere i piedi dai sedili. O ricordare che suiè vietato fumare. Gesti semplici, di routine. Ma che possono innescare reazioni imprevedibili e violente, mettendo in pericolo chi suiviaggia o lavora. E – chiaramente – non dovrebbe essere così. Solo pochi giorni dopo lo sciopero di per l’accoltellamento a Genova, una capotreno è stata aggredita su un convoglio ferroviario. Una dipendente della lombarda Trenord, capotreno in servizio sulla tratta Milano-Mortara, ha rimediato contusioni al volto, oltre al correlato stato di choc. È successo venerdì sera. Il treno partito da Milano Porta Genova era già transitato dalla stazione di Vigevano (Pavia) quando la capotreno ha notato il fumo e si è avvicinata al passeggero con la sigaretta accesa.