Quotidiano.net - Roberto Da Crema: "Ero il re delle televendite. Fui fregato con una Porsche"

Da, il ‘Baffo’, il banditore più famoso della tv, ha appena esordito a ‘Striscia la notizia’. "Mi ha chiamato Antonio Ricci, un vero genio. E pensare che trent’anni fa gli avevo venduto un fornetto". Come andò quella volta che smerciò 30mila coltelli elettrici? "Reclamizzavo un lotto con 5 elettrodomestici della Philips, per invogliare i clienti offrivo come omaggio un coltello elettrico, un prodotto poco commerciabile. Alla fine vendetti 30mila lotti, ma al momento della consegna scopro che l’azienda ne aveva fabbricati soltanto 5mila". Ha mai venduto un prodotto scadente? "Uno stendibiancheria brutto ma brutto, sembrava un polipo, aveva dieci braccia. Ci appendevi quattro mutande e crollava tutto". Tra i suoi clienti ci fu anche Berlusconi. "Allora era l’epoca degli Swatch, introvabili a 100mila lire, io li feci produrre con il marchio ‘Watch’.