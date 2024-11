Nerdpool.it - Rivelati alcuni concept art di Avatar: Fire & Ash (e ricordano a tutti una certa serie d’animazione)

I primiart diand Ash sono stati rilasciati la scorsa settimana, e i fan sono sempre più preoccupati per la sua apparente somiglianza con l’altro franchise: The Last Airbender. Ci sono cinque nuove immagini di Pandora, con nuovi organismi volanti e insediamenti Na’vi. Tuttavia, dopo la presentazione, i fan iniziano a temere che questi film stiano invadendo i temi e i principi elementari di The Last Airbender.Qui le immagini rilasciate.ci ha fatto conoscere i Na’vi che abitano nella foresta e La Via dell’Acqua ci ha mostrato anche come vivono sulla costa. Ilart diand Ash ci ha dato il primo assaggio del popolo “Ash“, che il regista James Cameron ha definito come un “riflesso del lato peggiore di Na’vi”. La loro casa sembra essere costruita su un terreno cinereo, circondata da nuda pietra con creature simili a draghi appollaiate sopra di loro.