Lettera43.it - Ritirato il libro per bambini dello chef Jamie Oliver: «Offende gli aborigeni australiani»

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

La Penguin Random House hadal mercato ilperBilly and the Epic Escape, scritto dal notobritannico. Il romanzo, che rappresentava il debutto dinel settore dell’editoria per l’infanzia, è stato giudicato offensivo dai leader delle Prime Nazioni australiane, che hanno sostenuto che il testo contenga «elementi dannosi per la memoria e la cultura indigena». Le critiche alincludono accuse di utilizzo di stereotipi e «gravi errori nella rappresentazione delle esperienze e della cultura delle popolazioni indigene». Loha dichiarato che non era sua intenzione mancare di rispetto alla cultura aborigena, dicendosi «devastato» per quanto accaduto. La casa editrice ha affermato che il romanzo non ha rispettato gli standard editoriali previsti e che l’opera non è stata revisionata dai cosiddetti “sensitivity readers“, esperti che valutano il rischio che un testo possa risultare offensivo per determinate comunità.