Gaeta.it - Ricercato Cristoph Menacher: ricerche riprese sul Monte Rosa dopo settimane di silenzio

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Da più di cinquant giorni, non si hanno notizie di, un escursionista tedesco scomparso durante un’escursione sul. L’uomo, 58 anni, aveva iniziato la sua avventura il 20 settembre, partendo dal comune di Macugnaga, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, leeffettuate nellesuccessive si sono rivelate infruttuose. Tuttavia, recentemente è stato preso un nuovo approccio per cercare di fare luce sulla sua scomparsa, nuovamente attiva grazie all’uso di tecnologie moderne.L’ultima traccia diLa situazione diha destato preoccupazione sin dal primo giorno della sua scomparsa. La sua ultima evidenza è stata la firma nel libro delle presenze al bivacco Capanna Marinelli, a un’altitudine di 3.